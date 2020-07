Bon turystyczny 500 plus na dziecko. Zobacz, jak złożyć wniosek na wakacje dla dziecka

Bon turystyczny 500 plus trafi do rodziców, by mogli sfinansować wakacje dla swoich dzieci. Zobacz, jak złożyć wniosek o 500 plus na wakacje i poznaj zasady przyznawania pieniędzy.

Bon turystyczny na dziecko uchwalony Sejm uchwalił wprowadzenie bonu turystycznego na dziecko, czyli dodatkowych 500 zł, które rodzice mogą otrzymać, by sfinansować wakacje swojego dziecka. Za uchwaleniem ustawy o Polskim Bonie Turystycznym głosowali prawie wszyscy posłowie. Dokładnie 424 posłów było za, przeciw - 16, a 12 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu. Wprowadzenie bonu turystycznego 500 plus ma wspomóc nie tylko polskie rodziny, ale także branżę turystyczną. Jak zapewniła Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju, program da branży turystycznej około 4 mld złotych. Bon turystyczny na dziecko - zasady Jakie zasady będą obowiązywać, jeśli ustawa o Polskim Bonie Turystycznym wejdzie w życie w obecnym kształcie? Bonu nie będzie można wymienić na gotówkę Poznaj najważniejsze informacje o bonie turystycznym na dziecko: pieniądze będą przyznawane w postaci bonu o wartości 500 zł na każde dziecko oraz 1000 zł na dziecko niepełnosprawne (uprawnione będą osoby, którym przysługuje świadczenie wychowawcze 500 plus lub dodatek z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej),

bonem będzie można opłacić imprezy turystyczne (np. kolonie, obozy) i usługi hotelarskie realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terytorium Polski,

bon będzie można wykorzystać u przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego, którzy zarejestrowali się w specjalnym systemie (lista zostanie opublikowana),

z bonu będzie można korzystać wielokrotnie, aż do wyczerpania puli środków,

bonu nie będzie można wymienić na gotówkę,

z bonu będzie można korzystać wielokrotnie, aż do wyczerpania puli środków,

bonu nie będzie można wymienić na gotówkę,

pieniądze będzie można wykorzystać do 31 marca 2022 roku. Wniosek o bon turystyczny na dziecko Jak złożyć wniosek o bon turystyczny 500 plus? Składanie wniosku o bon turystyczny 500 plus nie będzie wymagane. Dane osób uprawnionych zostaną przekazane do ZUS-u, który będzie wypłacał to świadczenie. Aby skorzystać z bonu niezbędne będzie jednak zadbanie o aktualność danych, które znajdą się na profilu informacyjnym w systemie informatycznym i potwierdzenie ich poprawności. Do tego wymagane będzie użycie profilu zaufanego, profilu osobistego lub innego wskazanego prawem środka identyfikacji elektronicznej. Aktywacja bonu nastąpi bowiem w systemie teleinformatycznym ZUS-u po potwierdzeniu poprawności danych. Osoba uprawniona do otrzymania bonu turystycznego 500 plus otrzyma wówczas wiadomość tekstową na wskazany przez nią numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. Bon w takiej postaci będzie można zrealizować, planując wakacje. Również dokonywanie płatności za pomocą bonu będzie następowało z wykorzystaniem specjalnego systemu teleinformatycznego. Płatność na rzecz przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytki publicznego będzie realizował ZUS. Od kiedy bon turystyczny na dziecko? To, od kiedy będzie można korzystać z bonu turystycznego na dziecko, zależy od dnia wejścia w życie Ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Przegłosowana przez Sejm w piątek, 19 czerwca, trafiła teraz do Senatu. Jeśli prace legislacyjne będą trwały krótko, z bonu turystycznego będzie można skorzystać być może już w lipcu 2020 roku.