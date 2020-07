Bon turystyczny 500 plus. Kiedy zostanie przyznany i przez kogo. Czy można będzie go wykorzystać już w te wakacje?

zobacz galerię (3 zdjęcia) Obsługa bonu będzie odbywać się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Aby skorzystać z bonu, należy posiadać profil (konto) na PUE. Profil można założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego oraz bankowości elektronicznej.l Lucyna Nenow / Polska Press zobacz galerię (3 zdjęcia)

W piątek 17 lipca prezydent podpisał ustawę o bonie turystycznym 500 plus. Mają go otrzymać wszystkie dzieci. Jednak nim to się stanie upłynąć muszą tygodnie. Szanse, że z pieniędzy uda się skorzystać jeszcze w te wakacje są raczej niewielkie. Jest to uzależnione od terminu wdrożenia infrastruktury niezbędnej do obsługi bonu turystycznego 500 plus, nad czym intensywnie pracuje ZUS. Zakończenie prac jest planowane na przełomie lipca i sierpnia br.