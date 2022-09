Bokserskie emocje w Radomsku. Tymex Boxing Night 22 „Bokserski Banger” już 17 września

Ubiegłoroczna gala „Tymex Boxing Night” cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców Radomska, którzy oglądali sportowe zmagania na żywo w Miejskiej Hali Sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 oraz podczas transmisji w TVP Sport. Warto zaznaczyć, że Miejska Hala Sportowa obchodzi w tym roku 25-lecie swojej działalności. Niezwykłe emocje towarzyszyły publiczności podczas walki wieczoru, w której częstochowianin, mający wielu fanów również w Radomsku Robert Parzęczewski zwyciężył na punkty z Tarasem Golovashchenko.

W tym roku finałowa walka również należeć będzie do Parzęczewskiego, który jako faworyt zmierzy się z Tomaszem „Zadymą” Gromadzkim. Dla Roberta Parzęczewskiego będzie to pierwsza walka w tym roku i jednocześnie powrót po blisko 4 latach do kategorii półciężkiej.