Celem bełchatowian jest awans do grupy pierwszej III ligi. Roli „budowniczego” podjął się piłkarz Widzewa Łódź Bogdan Jóźwiak, który w poprzednim sezonie prowadził trzecioligowy Ursus Warszawa, wcześniej pracował między innymi w Pelikanie Łowicz, Warcie Sieradz, Sokole Aleksandrów oraz Lechii Tomaszów Mazowiecki. - Skończyła mi się umowa z Ursusem i wtedy skontaktował się ze mną prezes GKS Szymon Serwa - mówi szkoleniowiec. - Jego propozycja wyglądała dość ciekawie. Nie zastanawiałem się długo, choć to czwarta liga. Dla mnie trenera to pasja, chciałem pracować. Na dodatek klub ma świetną infrastrukturę. Umowa z PGEgwarantuje stabilność finansową na najbliższy sezon, co nie jest bez znaczenia. Jaki jest cel drużyny?Awans do trzeciej ligi w ciągu najbliższych dwóch lat, ale jeśli uda się teraz będzie fantastycznie. Dodam też, że buduję naprawdę ciekawy zespół w którym jest kilku naprawdę dobrych zawodników, grających w przeszłości w Bełchatowie oraz młodzież z roczników 2002 do 2004. ą