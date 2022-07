Boa cesarski Stefan nowym nabytkiem Zoo w Borysewie koło Poddębic. Wąż bierze udział w... zajęciach edukacyjnych dla dzieci ZDJĘCIA

Jak zapewnia Zoo Borysew, boa cesarski Stefan dzięki udziałowi we wspomnianych zajęciach ma już swoich fanów. - Rozpieszczany i głaskany wąż o złocistym kolorze, pozwala dzieciom na przełamanie strachu a jednocześnie uczy wrażliwości wobec gadów.

- Stefan ma dwa lata. Przyszedł na świat w Niemczech. Wbrew jego rozpowszechnionemu wizerunkowi dusiciela, boa nie stanowi zagrożenia dla człowieka. Stefan jest cierpliwy i spokojny. Ma łagodny charakter, który pozwala mu na udział w zajęciach z dziećmi. Dobrze znosi stres i kontakt z ludźmi – podkreśla Zoo Borysew.

Boa cesarski żywi się gryzoniami. W zależności od podgatunku i populacji dorasta do 3-4 metrów. Występuje głownie w Ameryce Środkowej i Południowej. Boa Stefan w Zoo Borysew ma złociste ubarwienie. Można go dotknąć i pogłaskać w każdą sobotę podczas pikników w Zoo Borysew, w godzinach od 11 do 15 w strefie „Przytul zwierzaka” nieopodal zewnętrznego palcu zabaw. Wśród nowych gadzich mieszkańców Zoo w Borysewie pojawiła się także jaszczurka perłowa.