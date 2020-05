Bloomberg: Polska to kraj, który jest najbardziej odporny na kryzys związany z koronawirusem w UE

Paweł Borys potwierdził, że w ciągu niecałych dwóch tygodni akcji PFR wydał już ponad 11,5 miliarda złotych. Pieniądze te trafiły do 56 000 polskich firm. Najprawdopodobniej liczba ta w krótkim czasie przekroczy 100 000.

Paweł Borys dla Bloomberg: „Wszystko wskazuje na to, że wyjście z kryzysu zajmie kilka miesięcy, gdy nastąpi powrót do kształtu litery U. (…) To co dzieje się teraz, będziemy jednak odczuwali przez lata.