Blok porodowy w Matce Polce już po remoncie. Sale porodowe są w kwiatki, o bezpieczeństwo pacjentów dbają nowe urządzenia

Blok porodowy w Matce Polce już po remoncie

Dobiegł końca remont bloku porodowego w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Blok czkają już tylko odbiory techniczne, potem przyjdą tu rodzić pierwsze pacjentki.

Remont objął 2 tys. mkw. i kosztował 22 mln zł. Do tej pory blok porodowy był jedną dużą salą, kobiety rodziły oddzielone jedynie przenośnymi ściankami. Teraz pojawiło się 11 wydzielonych sal porodowych. Są tu intymne sale do porodów rodzinnych z których każda ozdobiona jest innym motywem kwiatu, co ma ułatwić orientację. Są też sale operacyjne, w tym sala laparoskopowa z monitorami i sala do operacji noworodków. Pozwoli to na przeprowadzanie zabiegów natychmiast po porodzie, bez utraty czasu na transport. Niektóre wady wrodzone, takie jak wady powłok brzusznych trzeba przeprowadzić od razu.