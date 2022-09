Blisko 600 blokad na kołach samochodów łódzkich kierowców. Straż miejska podsumowuje ostatnie 40 dni

Od sierpnia br. straż miejska nałożyła 583 blokad na koła pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych.

Miasto odnotowuje coraz więcej przypadków wandalizmu w Łodzi. To nie tylko zdewastowane zieleńce i chodniki, połamane barierki, uszkodzone separatory, kradzieże zieleni, pomalowana elewacja, ale również wyrwane bramy, rozjechane ogrodzenia i pojazdy zaparkowane w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Miasto wraz z pracownikami straży miejskiej zapowiedziało walkę z wandalizmem w Łodzi. Od sierpnia straż miejska interweniowała w 7 takich przypadkach. Trzy z nich dotyczyły naniesionych napisów lub plakatów, kolejne trzy zniszczonych ławek, a jednak zdewastowanej stacji rowerowej.

Dużą część zgłoszeń, które wpływają do straży miejskiej stanowią te, dotyczące nieprawidłowego parkowania. Jak stwierdza Marek Marusik, zastępca naczelnika Wydziału Dowodzenia straży miejskiej w Łodzi, dziennie ok. 30-40 interwencji dotyczy właśnie tego problemu, w ciągu roku natomiast liczba ta sięga od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy zgłoszeń.