Bizony na gigancie. Zwierzęta wciąż na wolności, pojawiły się na terenie gminy Żytno

Dwa tygodnie temu bizony widziane były w gminie Gidle w okolicach miejscowości Stęszów oraz Borowa (powiat radomszczański), potem słuch o nich zaginął. Miały być na terenie Śląskiego... aż do poniedziałku, gdy znów pojawiły się w powiecie radomszczańskim - między miejscowościami Grodzisko i Czechowiec w gminie Żytno . Grup bizonów to dwa osobniki dorosłe i jedno cielę, które prawdopodobnie uciekły z hodowli w okolicach Kłomnic w województwie śląskim. W poszukiwania początkowo zaangażowana była Powiatowa Inspekcja Weterynaryjnej w Radomsku, teraz sprawą zajmuje się Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi.

Cały czas czekamy na aktualne informacje na temat miejsc, w których widziano zwierzęta. Jeśli ktoś widzi bizony, powinien to zgłosić od razu, bo zwierzęta te potrafią się przemieszczać na odległości nawet do 2 kilometrów na dobę. Zatem informacja, że ktoś bizony były gdzieś widziane „wczoraj” może dziś nie być przydatna – tłumaczy Przemysław Skrzypiec , regionalny konserwator przyrody w Łodzi.

Jak dodaje przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, odstrzał zwierząt będzie ostatecznością. - Bizon jest gatunkiem inwazyjnym, zagraża naszemu żubrowi, a także powoduje szkody w płodach rolnych. Chcemy odłowić zwierzęta i przekazać je do Safari Bizon w Zespole Pałacowym w Kurozwękach. To jedyne taki miejsce w okolicy, gdzie legalnie można trzymać bizony – mówi Przemysław Skrzypiec. - Wiemy, że to nie będzie łatwe, bo bizony muszą się znaleźć w takim miejscu, gdzie to odłowienie będzie możliwe.