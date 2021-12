Biuro konstrukcyjne Airbus Helicopters w Łodzi może być jeszcze większe. Czy to już finał sporu o produkcję caracali w Łodzi?

Informację o zawarciu porozumienia podał w poniedziałek 20 grudnia „Dziennik Gazeta Prawna” powołując się na własne źródła. Według portalu Polska ma zapłacić Airbusowi 80 mln zł za zerwany kontrakt.

Zapytaliśmy wczoraj Airbus Helicopters o rozbudowę łódzkiego biura konstrukcyjnego, ale nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Airbus Helicopters otworzył swoje biuro projektowe w Łodzi – jedno z czterech w Europie – w lutym 2015 roku. Miało to związek z przetargiem na 50 śmigłowców wielozadaniowych dla Wojska Polskiego. W maju tego samego roku przetarg wygrała konstrukcja francuska, ale do budowy linii montażowej caracali w Łodzi nie doszło. Jesienią wybory wygrał PiS, który od początku był przeciw caracalom, a rok później kontrakt polski rząd zerwał kontrakt tłumacząc to brakiem porozumienia w sprawie offsetu.

Mimo to Francuzi rozwijali łódzkie biuro, które dziś zatrudnia prawie stu wysokiej klasy specjalistów. Ponadto w 2017 roku koncern otworzył w Łodzi centrum testowe. Łódzkie biuro prowadzi prace nad najnowocześniejszymi konstrukcjami koncernu.