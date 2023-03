Bilety za złotówkę do teatru Powszechnego w Łodzi. Tanie bilety będą rozdawane z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru

„Odwagę” za złotówkę będzie można obejrzeć w poniedziałek 27 marca o godz. 17 na Małej Scenie, natomiast „Pomoc domową” na Dużej Scenie również w poniedziałek o godz. 19. Bilety za złotówkę będzie można kupić tylko i wyłącznie w kasie biletowej teatru Powszechnego w Łodzi. Jedna osoba będzie mogła kupić maksymalnie 4 bilety.

Międzynarodowy Dzień Teatru to święto wszystkich ludzi teatru - twórców oraz publiczności. Zapraszamy do wspólnego świętowania w poniedziałek. Zagramy dwa przedstawienia – „Pomoc domową” i „Odwagę”, na które bilety będą kosztować symboliczną złotówkę. To ukłon w stronę publiczności, chcemy w ten sposób podziękować łodzianom za zaufanie i przymierze, które razem budujemy - mówi Ewa Pilawska, dyrektor teatru Powszechnego.