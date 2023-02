Biją, kradną, grożą, handlują narkotykami. Te kobiety z Łódzkiego mają sporo na sumieniu

Choć o kobietach często mówi się, że to słaba płeć, to w niektórych przypadkach absolutnie rozmija się to z prawdą. Kradzieże z włamaniem, groźby karalne, handel narkotykami, oszustwa czy rozboje. Jak się okazuje w województwie łódzkim nie brakuje kobiet, które mają sporo na swoim sumieniu. To właśnie za nimi wystawione zostały listy gończe. Większość z nich skutecznie ukrywa się przed prawem od dłuższego czasu.