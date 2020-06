Biblioteka TUVIM. Do zabytkowej kamienicy przy ul. Tuwima 46 w Łodzi wprowadziła się biblioteka miejska

- W lipcu otworzymy jedną z najnowocześniejszych bibliotek w Łodzi. Na dwóch piętrach o powierzchni 600 mkw. znajdzie się ponad 15 tysięcy książek: głównie kryminałów i reportaży, ale możemy się też pochwalić bogatym zbiorem książek dla dzieci. Nowa filia będzie nosiła nazwę TUVIM, nawiązując do patrona ulicy, Juliana Tuwima – powiedziała Dorota Sztyler, kierownik nowej filii.

Remont kamienicy przy ul. Tuwima 46 był jak dotąd najdroższą inwestycją łódzkiej rewitalizacji w Śródmieściu, kosztował niemal 29 mln zł.

- Budynek został rozbudowany o dwie nowe części: oficynę północną, która przylega do EC1, w której będzie mieścić się biblioteka, i zachodnią, w których będą biura EC1. Poddasze budynku frontowego oraz istniejącej oficyny wschodniej zostało nadbudowane. Na zewnątrz budynku urządzony został ogólnodostępny dziedziniec, na którym zasadzonych zostało sześć siedmiometrowych klonów. To idealne miejsce do spędzania wolnego czasu, można tu będzie usiąść na ławce, przeczytać książkę czy po prostu porozmawiać ze znajomymi – mówi Olga Kassyańska, Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi.