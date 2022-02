Białego kozła sarny zaobserwowano ponownie w lasach Nadleśnictwa Poddębice. Zwierzę ma się dobrze, podkreślają leśnicy ZDJĘCIA

_- Pamiętacie naszego białego rogacza? Nasz leucystyczny koziołek ma się dobrze. Widzicie takie zaokrąglone zgrubienia na porożu? To scypuł, żywa tkanka odżywiająca poroże. Gdy parostki, czyli poroże sarny, osiągnie odpowiednią wielkość, rogacz zacznie ścierać scypuł. Przez krótki czas nie będzie to ładny widok ale potem... Poroże ukaże nam się w całej okazałości – _przystępnie tłumaczą leśnicy z Nadleśnictwa Poddębice.

To nie jedyny podobny przypadek. W styczniu 2021 roku w lasach Nadleśnictwa Poddębice pojawił się biały daniel. Zwierzę tego gatunku o tak nietypowym ubarwieniu – jak zapewniali leśnicy – nie było dotąd zaobserwowane na tym terenie. - Dokładna obserwacja wykazała, że nie jest to albinos. Zwierzę ma niezupełnie białą sierść, także oczy nie są różowe lub czerwone. Do tej pory nie obserwowano tutaj białego daniela – tłumaczył wówczas Sylwester Lisek, rzecznik Nadleśnictwa Poddębice. - Nie wiadomo czy zwierzę pochodzi z miejscowego stada, czy może skądś przywędrowało, a może komuś uciekło?