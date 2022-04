Białe lwiątko i wielbłądzica Zoja, czyli słodziaki z Zoo Safari Borysew. Jak się mają ostatnie nowo narodzone zwierzaki? ZDJĘCIA

Pierwsza z tej dwójki na świecie pojawiła się Zoja. Przyszła na świat 10 marca. – Wielbłądzia mama Zuzia chroni dziecko i nie odstępuje małej na krok. Przy narodzinach nowej dwugarbnej samiczki była także jej ciocia – Zumba – relacjonowało z przejęciem pierwsze chwile Zoi Zoo Safari Borysew.

Imię dla sympatycznego wielbłądka wybrali sami odwiedzający Borysew, którzy mogli swoje propozycje zgłaszać internetowo. Najczęściej pojawiała się właśnie Zoja i to zostało usankcjonowane.

Wielbłądziemu stadu pozazdrościło szybko to białych lwów, które stanowi prawdziwą dumę ogrodu zoologicznego spod Poddębic. Pod koniec marca na świat przyszedł potomek Sahima i Aziry, lwiej pary, która stanowi ozdobę Borysewa od 2011 roku. Jak dotąd doczekała się 14 lwiątek, co stanowi 15 procent lwów białych na całym świecie.

Sahim to ulubieniec Andrzeja Pabicha, właściciela Zoo Borysew. - Do dziś łączy nas szczególną więź – podkreśla. - Kiedy podchodzę do siatki od zaplecza wybiegu, lew podchodzi do mnie żeby się przywitać – dodaje z dumą.