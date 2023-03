Trzecie miejsce w rankingu zajmuje grająca wiosną jak z nut Wisła Kraków. Drużyna spod Wawelu prowadzona przez trenera Radosława Sobolewskiego ma na koncie 42 punkty, ale w klubie liczą, że na mecie zajmie jedno z pierwszych dwóch miejsc, które daje przecież bezpośredni awans do PKOEkstraklasy. W rundzie rewanżowej Krakusy są nie do zatrzymania - w sześciu meczach zdobyli komplet, czyli 18 punktów, strzelając 15 goli, a tracąc cztery. Dla porównania, ełkaesiacy wywalczyli 11 punktów, zdobyli 12 bramek, a stracili osiem. Łodzianie zmierzą się z „Białą Gwiazdą” 6 lub 7 maja na stadionie przy alei Unii 2. Jesienny mecz tych drużyn w Krakowie zakończył się remisem 2:2 (2:0), ale nie ma co sugerować się tym wynikiem, bo tamta Wisła była dużo słabsza od obecnej. Już 28 kwietnia dojdzie w Gliwicach do hitowego starcia w Gliwicach pomiędzy Ruchem, a Wisłą. Wróćmy jeszcze do niedzielnego starcia ełkaesiaków z Ruchem (3:3). Otóż dziennikarze specjalistycznego tygodnika „Piłka Nożna” uhonorowali Michała Mokrzyckiego, który znalazł się w 24. kolejce I ligi. „ Druga linia łodzian dzięki niemu prezentuje się jeszcze lepiej niż jesienią - uzasadnili wybór dziennikarze „Piłki Nożnej” - W meczu z byłym pracodawcą, czyli Ruchem Chorzów, 25-letni pomocnik miał udział przy dwóch trafieniach „Rycerzy Wiosny”. 2 kwietnia łodzianie zmierzą się u siebie z Chojniczanką (12.40).

Tymczasem mamy zmianę trenera w GKSTychy (11 miejsce w tabeli I ligi). Dominika Nowaka, który pracował w GKS od 31 maja 2022 roku, zastąpił dotychczasowy asystent Przemysław Pitry.