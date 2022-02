Bezpłatny autobus do Orientarium w Łodzi, bo parkingi mają być płatne Marcin Darda

Bezpłatna linia do Orientarium w Łodzi to nowy pomysł. Jeszcze we wrześniu podczas awantury na sesji o brak parkingu pod nową, acz wciąż nieotwartą atrakcją turystyczną Łodzi, radni Koalicji Obywatelskiej utrzymywali, że "spokojnie" da się tam dotrzeć płatną komunikacją miejską.