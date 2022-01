Bezpłatne testy na COVID-19 w aptekach. Gdzie można zrobić? LISTA APTEK z Łodzi i regionu oferują bezpłatne testy antygenowe

Bezpłatne testy na COVID-19 w aptekach w Łodzi i w regionie. Są pierwsze apteki!

Mimo początkowych obaw apteki z Łódzkiego zaczęły włączać się do programu bezpłatnych szczepień. Ich listę każdy może sprawdzić w wyszukiwarce na stronie pacjent.gov.pl. W czwartek (27 stycznia) rano w Łodzi zgłoszone były cztery apteki, w południe już siedem. W całym regionie w tym czasie zgłosiło się 15 aptek, testy mają być dostępne w Skierniewicach, Tuszynie, Łęczycy, Radomsku i Kutnie.

Bezpłatne testy w aptekach. Jeśli będą, to później

Jako jedna z pierwszych testowanie rozpocznie Apteka Tuszyńska w Tuszynie. Testy antygenowe z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych dotarły do apteki już w czwartek przed południem.

Apteka Zdrowie Przy Targu z Łęczycy w tym samym czasie czekała jeszcze na przesyłkę zamówionych w agencji testów. Jednak wkrótce i tu zaczną się bezpłatne testy. Kierująca apteką Katarzyna Gałązka podkreśla, że apteka ma osobny pokój opieki farmaceutycznej, który do tej pory służył do szczepień, co pozwala na bezpieczne zorganizowanie akcji.