Bezpłatne kursy j.polskiego dla osób z Ukrainy na Wydziale Filologicznym UŁ

Zainteresowanych szkoleniami z metodyki nauczania było wyjątkowo dużo, a w ciągu godziny (tyle czasu formularz rejestracyjny był otwarty) zgłosiło się ponad 200 osób. Finalnie w obu edycjach szkolenia wzięło udział około 150 osób. Szacunkowo społeczność UŁ stanowiła 60% uczestników szkolenia, z czego około 15% to wykładowcy, natomiast 40% to osoby z zewnątrz.

- Zainteresowanie szkoleniem przerosło nasze oczekiwania. Nie spodziewaliśmy się takiej liczby uczestników. To pokazało, że wśród studentów, pracowników, ale także osób niezwiązanych na co dzień z UŁ chęć pomocy osobom z Ukrainy jest bardzo duża. Od uczestników otrzymaliśmy wiele ciepłych słów dotyczących zajęć, ale także zapewnienie, że wykorzystają zdobytą wiedzę, by pomóc uchodźcom. - opowiada dr hab. Beata Grochala-Woźniak, profesor UŁ.