Bezpłatne badania rezonansem w Łodzi - dla dzieci od 1. miesiąca życia, dla osób z klaustrofobią i otyłością

Nowa pracownia rezonansu w Łodzi

Bezpłatne badania rezonansem dla dzieci od 1. miesiąca życia, dla osób z klaustrofobią i otyłością

W Łodzi rusza niemal całkowicie odmieniona pracownia rezonansu w Centrum Medycznym Medyceusz. Dzięki temu poza szpitalem można będzie wykonać badanie rezonansem magnetycznym najmłodszym dzieciom już od 1. miesiąca życia, będą je mogli także przejść dorośli z klaustrofobią czy otyłością. Są to bezpłatne, finansowane z NFZ badania na dokładnych urządzeniach 3T i 1,5 T.

Pracownię wzbogacono o aparat Philips Ingenia 3T dstream – urządzenie wysokopolowe, o natężeniu 3 T (Tesli), dające bardzo szczegółowe obrazy. To aparat, którym - podobnie jak rezonansem 1,5 T będącym na wyposażeniu pracowni – można badać wszystkie części ciała pacjenta. Jednak urządzenie o natężeniu pola 3 T jest dokładniejsze i pozwala m.in. znacznie lepiej badać aktywności poszczególnych obszarów mózgu czy wykonywać rezonans serca albo angiografię – to urządzenie jest w stanie zminimalizować wpływ ciągłego ruchu serca na obraz. Badanie aparatem 3 T świetnie sprawdza się do diagnozowania zmian prostaty u mężczyzn oraz macicy, szyjki macicy oraz jajników u kobiet ze względu na dużo większą dokładność szczegółów. Ponadto CM Medyceusz jako pierwsza placówka poza łódzkimi szpitalami wykonuje przy pomocy urządzenia 3 T badania piersi.