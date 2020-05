Bez przeszkód przebiegają przygotowania ŁKS Łódź

Spotkanie na alei Unii 2 rozpocznie się o godz. 15. Drużyna prowadzona przez trenera Wojciecha Stawowego bez przeszkód przygotowuje się do tego meczu trenując w Łodzi. W zajęciach biorą udział wszyscy piłkarze z kadry pierwszej drużyny. Ełkaesiacy będą jeszcze trenować w środę, bo w czwartek mają mieć dzień wolny. Na niedzielę szkoleniowiec także nie zaplanował zajęć.Nowy trener łodzian mówił niedawno, że każdy z zawodników, nawet tych przesuniętych do rezerw, ma u niego czystą kartę i będzie brany pod uwagę przy ustalaniu składów na ligowe spotkania. W ŁKS nie ma na ta chwilę pewniaków. Liczymy, co już wielokrotnie sygnalizowaliśmy, że na ekstraklasowych boiskach okazję pokazania się dostaną „młode wilki” z ŁKS, na czele z Adamem Ratajczykiem, który 12 czerwca będzie już pełnoletni. W obecnym sezonie piłkarz zaliczył już siedem meczów w elicie, strzelając w nich jednego gola. Było to 4 marca tego roku podczas meczu z Zagłębiem Lubin, który łodzianie rozstrzygnęli na swoją korzyść wygrywając 3:2 (2:1). Wychowanek Znicza Pruszków sporo już potrafi. Różni skauci mają zapisane w notesach jego nazwisko. Oby tylko nie postąpił tak jak Piotr Pyrdoł, który przeszedł do Legii Warszawa i siedzi na ławce rezerwowych. Jako, że III liga zakończyła rozgrywki piłkarz może długo nie dostać od trenera Aleksandara Vukovića szansy na występ w elicie. W ŁKS grałby jak nic, a w tym wieku, co zresztą podkreślał niedawno w „Dzienniku Łódzkim” Andrzej Kretek, były trener drużyny z alei Unii 2, gra jest wręcz bezcenna i nie zastąpi jej żaden, nawet bardzo wyczerpujący trening. A przecież w kadrze łódzkiego zespołu mamy jeszcze Artura Sójkę (19 lat), Mieszko Lorenca (18), Tomasza Góreckiego (17), czy bramkarza Dawida Arndta (19). Ten ostatni ma raczej niewielką szansę na debiut, bo niezastąpiony wydaje się być Arkadiusz Malarz.

A czeka piłkarzy prawdziwy maraton. Od końca maja do 18-19 lipca mają rozegrać 11 meczów. Drużynę z alei Unii 2 czekają jeszcze dwa spotkania z Górnikiem Zabrze, bo jest mało realne aby ten zespół wywinął się z grupy spadkowej. Czwarte spotkanie 27 lub 26 czerwca w Zabrzu. 20 października w spotkaniu 12. kolejki zabrzanie zremisowali z wówczas podopiecznymi trenera Kazimierza Moskala 1:1 (0:0). Za to 29 października na alei Unii ŁKS pokonał zespół z Zabrza 2:0 (1:0), a była to potyczka w ramach 1/16 Pucharu Polski. W 1/8 łodzianie nie sprostali jednak pierwszoligowcom z GKS Tychy i przegrali na wyjeździe 0:2 (0:0) odpadając z tych rozgrywek. Mogą się więc skupić wyłącznie na walce o ligowe punkty.

Na całego trenują już młodzi piłkarze z Akademii ŁKS. - Pracujemy obecnie w większych grupach i nie po 60, ale po 75 minut - mówi Paweł Szymczyk, trener drużyny U 14. - Powoli wracamy więc do treningów takich jak przed pandemią, cały czas przestrzegając wszelkich zaleceń. Nie korzystamy między innymi z szatni. Prawdopodobnie w połowie sierpnia ruszą rozgrywki młodzieżowe. ą