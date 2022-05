Bez pomocy fanów ŁKS Łódź będzie grał z opolską Odrą

Po wygranej w Polkowicach z Górnikiem 2:0 (1:0) ełkaesiacy pozostali w grze o ekstraklasowe baraże. Tylko zwycięstwa w dwóch ostatnich spotkaniach mogą sprawić, że pozostaną w tej grupie. Inaczej marzenia o elicie prysną niczym banka mydlana i zespołowi z alei Unii 2 pozostanie I liga.

W niedzielnym (18) starciu druzyna trenera Marcina Pogorzały będzie walczyć o pierwszą wygraną, ale też i pierwszego gola na stadionie już po oficjalnym nadaniu mu imienia in. Władysława Króla. Dotychczasowe dwa mecze kończyły się porażkami po 0:1 - z Chrobrym Głogów i Widzewem Łódź. Nie będzie to łatwa konfrontacja, nic z tych rzeczy. Już runda jesienna pokazała, że opolonia potrafią grać z zespołem z alei Unii, który rozbili wówczas 3:0 (2:0). Na dodatek opolanie są ostatnio w naprawdę dobrej formie, co pokazali w ostatniej kolejce, w której pokonali Koronę Kielce, jakby nie było czołowego pierwszoligowca, 3:1 (1:0). Spotkanie było pechowe dla Mateusza Spychały, który doznał groźnej kontuzji i w Łodzi nie wystąpi. Szkoleniowcy ŁKS będąmieli do dyspozycji wszystkich piłkarzy. Nie będzie natomiast kibiców, bo mecz rozegrany zostanie przy pustych trybunach. To kara za derbowe „wybryki”. Przejdźmy do statystki. Łodzianie mierzyli się dotychczas z zespołem z Opola w meczach o ligowe punkty aż 47 razy. Bilans tych potyczek jest remisowy, bo oba zespoły wygrywały po 18 spotkań. 11 kończyło się remisowo. Bilans bramkowy to 67-55 dla ekipy z alei Unii 2.

Klub z alei Unii poinformował tymczasem o planie przygotowań do nowego sezonu w I lidze lub PKOEkstraklasie. Pierwsze zajęcia już 13 czerwca. Tydzień później (20 czerwca) ełkaesiacy rozpoczną zgrupowanie w Woli Chorzelowskiej, gdzie szlifowali formę przed sezonem także rok i dwa lata temu. W trakcie dziewięciodniowego zgrupowania ŁKS ma rozegrać cztery mecze sparingowe. 22 czerwca z Resovią, która prowadzi łodzianin Dawid Kroczek, kibicom naszego regionu znany z pracy w Sokole Aleksandrów. Na 25 czerwca zaplanowano starcie z beniaminkiem I ligi Stalą Rzeszów oraz Wisłoką Dębica (grupa czwarta III ligi). Ten drugi mecz rozegrany zostanie na boisku rywala. Z kolei 28 czerwca pożegnalne starcie w Woli Chorzelowskiej z mielecką Stalą. Ostatni mecz kontrolny letniego okresu przygotowawczego ŁKS powinien rozegrać 9 lipca w Łodzi z GKSTychy.

Zapewne nie wszyscy piłkarze, którzy są obecnie w kadrze ŁKS pojadą do Woli Chorzelowskiej. Nie tylko zresztą oni, bo zapewne dojdzie do zmiany na stanowisku szkoleniowca. ą