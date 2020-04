Bez maseczki do lasu, więcej osób w sklepach i kościołach od poniedziałku, 20.04.2020 r. Luzowanie restrykcji. Jest rozporządzenie

Co wolno od poniedziałku, 20.04.2020 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie

Maseczki

Nie trzeba będzie ich nosić w lesie. We wszystkich miejscach publicznych już tak. Do odwołania.

Za brak zakrycia nosa i twarzy w przestrzeni publicznej grozi mandat w wysokości 500 zł, a nawet - jako kara administracyjna - do 30 tys. zł.

Godziny dla seniora

Obowiązują do odwołania od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00 do 12:00. Tylko osoby powyżej 65. roku życia mogą wtedy robić zakupy i korzystać z punktów usługowych.

Kościoły

W trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego może znajdować się 1 uczestnik na 15 m2 powierzchni tego budynku, oprócz osób sprawujących kult religijny.

Pogrzeby

Na cmentarzu może znajdować się nie więcej niż 50 uczestników podczas jednego pogrzebu, oprócz osób sprawujących kult religijny, osób dokonujących pochowania lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy.