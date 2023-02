Bestsellery Empiku 2022 rozdane.Sanah nadal niepokonana. Kogo jeszcze nagrodzono? ZDJĘCIA

Najpoczytniejsi autorzy

„Empuzjon”, pierwsza powieść Olgi Tokarczuk po przyznanym pisarce Noblu, spotkała się z ogromnym zainteresowaniem polskich czytelników. Dowodem na to jest Bestseller Empiku 2022 w kategorii Literatura piękna. Swoją pierwszą statuetkę odebrał Remigiusz Mróz. Sukces w kategorii Kryminał i thriller przyniósł mu „Projekt Riese”. Podczas gali autor nie krył zaskoczenia:

Moi drodzy, przychodzę tutaj od sześciu lat i za każdym razem byłem nominowany. Nie dostałem wcześniej tej nagrody, a za każdym razem miałem przygotowaną płomienną przemowę... Dzisiaj nie. Dziękuję bardzo - powiedział Remigiusz Mróz.

Bestseller w nowej kategorii Young Adult trafił do debiutantki P.S. Herytiery (Pizgacz), która szturmem podbiła polski rynek wydawniczy powieścią „Start a Fire. Runda pierwsza”. Natomiast młodsi czytelnicy oraz ich rodzice docenili Justynę Bednarek i popularny cykl o „skarpetkach”. To już druga statuetka w dorobku autorki, tym razem za „Sekretną historię ludz… skarpetek”. Wśród laureatów nie zabrakło także zagranicznych akcentów – w kategorii Literatura obyczajowa zwyciężyła Amerykanka Colleen Hoover, autorka „It Starts with Us”.