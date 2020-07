Bełchatów zremisował z Podbeskidziem, choć po 90 minutach prowadził 1:0

Mierzący w PKOEkstraklasę „Górali” rozpoczęli mecz odważniej, ale dopiero w 16 minucie mogli strzelić gola. Daniel Niznik odbił jednak piłke po strzale Bartosza Jarocha, a Tomasz Nowak trafił w poprzeczkę. Wraz z upływem minut coraz odważniej zaczęli sobie poczynać bełchatowianie. Artur Golański nieznancznie jednak spudłował. Podbeskidzie odpowiedziało groźną akcją zakończoną strzałemKarola Danielaka i udana interwencją bramkarza GKS. Tuż przed przerwą szalejący Tomasz Nowak próbował jeszcze zaskoczyć Daniela Niżnika, ale bez skutku.

Ci, którzy spodziewali się dominacji „Górali” po przerwie mieli prawo być zawiedzeni, bo nic takiego nie nastąpiło. Mało tego, to wejście na boisko Emile Thiakane nadało akcjom GKSrozmachu. Seneglaczyk próbował sam zaskoczyć bramkarza gości, ale ten był na posterunku.Im bliżej końca spotkania, tym obie drużyny coraz zacieklej dążyły do strzelenia gola. Nie było widać różnicy między zespołem aspirującym do elity, a broniącym się przed II ligą. Tomasz Nowak próbował zaskoczyć Daniela Niżnika, ale bramkarz GKS był górą. Odpowiedź GKS była za to zabójcza. Krzysztof Wołkowicz huknął potężnie spoza pola karnego i piłka wylądowała w siatce bramki Podbeskidzia! Już w doliczonym czasie gry Kornel Osyra strzałem z bliska doprowadził do remisu, choć punkt z Podbeskidziem to duży sukces walenczej drużyny z Bełchatowa. ą