Będzie podwyżka opłat za wodę w Łodzi. Tylko ile?

Prezes jednocześnie zaapelował do prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej, by podjęła kroki w sprawie wycofania wniosku o podwyżkę, bowiem w czasie epidemii, kiedy woda jest konieczna ze względów higienicznych i sanitarnych, podwyższanie cen jest nieuzasadnione.

Z kolei Jacek Kaczorowski, prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi w swoim oświadczeniu twierdzi, że przedstawiona Wodom Polskim nowa taryfa opłat za wodę i ścieki nie zakłada absolutnie wzrostu opłat na poziomie 40 procent. „Przeciętnie każdy łodzianin zapłaci miesięcznie za zużytą wodę i odprowadzenie ścieków 5 zł więcej czyli około 60 złotych rocznie.”

- twierdzi prezes Kaczorowski. Decyzja co do ostatecznej wysokości podwyżek cen wody i ścieków powinna zapaść w ciągu miesiąca.

Jednak nawet jeżeli tegoroczny wniosek o zmianę taryfy ZWiK zostanie wycofany przez Łódź, to i tak opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków wzrosną, przewiduje to bowiem zaakceptowany przez Wody Polskie wniosek Łodzi z ubiegłego roku. Na tej podstawie od 13 czerwca w Łodzi za metr sześcienny łodzianie nie będą już płacić 4,42 zł brutto, a 4,51 zł brutto. Obniżona będzie za to opłata za odbiór ścieków – z 4,41 zł za m.sześć. do 4,38 zł. Dla statystycznej trzyosobowej łódzkiej rodziny, która zużywa ok. 10 m sześć. wody miesięcznie (i „produkuje” tyle samo ścieków) oznacza to w skali roku podwyżkę o ok. 7 zł. Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, przedstawiając pół roku temu projekt budżetu Łodzi na 2020 r., nie wykluczyła, że miasto może złożyć do Wód Polskich wniosek o zmianę taryfy opłat za wodę i ścieki w związku z tym, że Łódź otrzyma mniej pieniędzy z budżetu państwa, w wyniku zmniejszenia podatku PIT i będzie brakować pieniędzy w budżecie miasta.