Będzie piłkarska „rzeź” w III lidze

najbliższym sezonie zapowiada się liga jakiej jeszcze nie było, bo składająca się aż z 23, a nawet i 24 drużyn. Otóż w grupie pierwszej III ligi w sezonie 2020/2021 powinny grać kluby: Sokół Aleksandrów, Legia IIWarszawa, Świt Nowy Dwór Mazowiecki, Pelikan Łowicz, Znicz Biała Piska, Huragan Morąg, Unia Skierniewice, Concordia Elbląg, Broń Radom, RKSRadomsko, Olimpia Zambrów, Pogon Grodzisk Mazowiecki, Lechia Tomaszów Mazowiecki, Ursus Warszawa, Ruch Wysokie Mazowieckie, Polonia Warszawa, KSWasilków, KSKutno (beniaminek z okręgu łódzkiego), Jagiellonia II Białystok (beniaminek z Podlasie), GKSWikielec (beniaminek z Warmii i Mazur). Będzie także beniaminek z Mazowsza, gdzie rozpoczęły się baraże o awans do III ligi.

O jedno miejsce rywalizują Drukarz Warszawa, Mazovia Mińsk Mazowiecki, Huragan Wołomin, Hutnik Warszawa, Victoria Sulejówek, Błonianka Błonie oraz MKSPiaseczno. Do rywalizacji nie przystąpił rezerwy Radomiaka, bowiem nie mogły skompletować składu. Grupę uzupełnią spadkowicze z II ligi z tych okręgów, które tworzą grupę pierwszą ligi III. Trzecioligowcem jest już właściwie Legionovia Legionowo prowadzona przez Bogdana Jóźwiaka. Poważnie degradacją zagrożone są także Pogoń Siedlce oraz Znicz Pruszków. 24 drużynowa III liga to koszmar. Niewykluczone jednak, że nie wszystkie kluby otrzymają licencję. Z naszych informacji wynika, że poważnie zagrożona jest licencja Lechii Tomaszów Mazowiecki oraz jeszcze jednego klubu z naszego regionu. Decyzje pierwszej instancji powinniśmy poznać do połowy tego tygodnia. Potem kluby mają pięć dni na ewentualne złożenie odwołania. Rozgrywki powinny ruszyć w połowie sierpnia, lecz rywalizacja jaką znaliśmy dotychczas to przeszłość.

Wszystko wskazuje, że jedynie w pierwszej rundzie drużyny będą grały systemem mecz każdy z każdym. W rundzie wiosennej liga podzielona zostanie na grupę mistrzowską i spadkową. Do II ligi awansuje jedynie mistrz, natomiast spadnie cała “armia”drużyn. Proszę sobie wyobrazić, że pozostanie w lidze gwarantuje zajęcie 14 miejsca. Toż to będzie piłkarska rzeź. Aby się utrzymać trzeba będzie mieć nie tylko solidną, ale liczną kadrę.

Większość trzecioligowych ekip z naszego regionu już rozpoczęła przygotowania do ligowej rywalizacji. W żadnej nie doszło do zmiany trenera, ale szykują się za to zmiany kadrowe. Z Unii Skierniewice (trener Rafał Smalec) do zbrojącej się na II ligę Polonii Warszawa odszedł Rafał Parobczyk. - Polonia ma bogatego sponsora i koniecznie chce awansować do drugiej ligi - mówi Leszek Koźbiał, prezes Unii. - Rafałowi Parobczykowi zaproponowano tam godziwe warunki finansowe o jakich u nas mógłby jedynie pomarzyć. Z kolei Dawid Przezak wybrał Sokoła Aleksandrów. Chcieliśmy aby został u nas, ale on pracuje w Łodzi, a mieszka w okolicach Sieradza. Do Aleksandrowa ma znacznie bliżej niż do Skierniewic.

Niewykluczone za to, że w Unii będzie grał wychowanek Widoku Skierniewice JakubJasiński. To piłkarz Widzewa Łódź trenujący z trzecioligowcem. W zajęciach bierze także udział Damian Makuch, który grał ostatnio w młodzieżowych drużynach poznańskiego Lecha. Do składu drugiej drużyny grającej w II lidze nie zdołał sie jednak załapać. W Unii trenują ponado Michał Lewandowski i Hubert Berłowski z czwartoligowego Orkana Buczek.

Sokół Aleksandrów ma za sobą już trzy sparingi. Ostatnio grał dwukrotnie. Najpierw pokonał Victorię Częstochowa (częstochowska klasa A) 5:4 (3:2). Gole dla Sokoła strzelili: Bartłomiej Maćczak 3, Bartłomiej Sobczak i Jakub Zagórski. W drugim spotkaniu zwyciężył LKS Kwiatkowice 4:0 (2:0). Gole: Jakub Szarpak, Dawid Przezak, Igor Kania, Jakub Witasiak. W zespole z Aleksandrowa wystąpiło dwóch nowych piłkarzy. Krystian Adamiak występował ostatnio w czwartoligowej Jutrzence Warta. Piłkarz strzelił dwa gole w meczach o punkty. Za to Oskar Pióro grał w UKSSMS Łódź. W seniorskiej drużynie, która rywalizowała w klasie okręgowej strzelił sześć goli. Obaj ci piłkarze są młodzieżowcami. Trenuje beniaminek III ligi z Kutna.Do trenerów Pawła Klekowickiego i Dominika Tomczaka dołączył Jacek Walczak, który w rundzie jesiennej prowadził piątoligowe rezerwy. Od poniedziałku (15 czerwca) drużynę czeka tygodniowy obóz dochodzeniowy. W tym czasie piłkarze mają mieć po dwa treningi dziennie. Za to pierwszy mecz sparingowy 20 czerwca z Górnikiem Konin. Ponadto KS spotka się z KKS Kalisz, Unią Skierniewice, Pelikanem Łowicz, Wisłą II Płock i Sokołem Aleksandrów. Z Unią pożegnali się Kamil Bartos, który ma wylądować w Polonii Piotrków oraz Michał Adamiak i Roman Periżok. Obaj ci piłkarze rozglądają się za nowymi klubami.

W Pelikanie Łowicz zarząd klubu negocjował kontrakty z piłkarzami. Fani “Ptaków” odetchnęli po tym jak podpis pod umowa złożył wychowanek klubu Maciej Wyszogrodzki, nazywany przez fanów łowickiej drużyny Neymarem. W poniedziałek (15 czerwca) zajęcia wznawia zajęcia RKSRadomsko. Trenerem drużyny pozostał Dominik Bednarczyk.Ostatnio umowy z RKSPrzedłużyli: Rafał Babul, Łukasz Bocian, Krystian Kolasa, Aleksander Ślęzak, Jakub Rozwandowicz, Natan Balcerzyk.