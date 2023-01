Będzie nowy odcinek drogi ekspresowej S12 w Łódzkiem. Połączy trasy S8 i S74. Kiedy powstanie? - ZDJĘCIA

Podpisany dziś program inwestycji pozwala na podjęcie procedur związanych z wytyczeniem wariantów przebiegu tej nowej drogi. GDDKiA informuje, że chodzi o bezpośrednie połączenie S8 od węzła Łódź Południe na skrzyżowaniu z autostradą A1 z S8 w okolicy Tomaszowa Mazowieckiego i dalej do węzła Kozenin na skrzyżowaniu dróg ekspresowych S12 i S74. Oznacza to, że Tomaszów będzie miał długo wyczekiwaną obwodnicę, ale kierowcy zyskają również szybsze połączenie m.in. z województwem świętokrzyskim czy dalej, podkarpackim.

Nowy fragment drogi ekspresowej, która połączy m.in. Łódź, Tomaszów i Opoczno, będzie liczył około 60 kilometrów. Powstanie na odcinku od węzła Łódź - Południe na autostradzie A1 i S8 do węzła Kozenin w okolicach Opoczna (S12/S74). Będzie zatem biegł przez kilka powiatów, m.in. łódzki wschodni, tomaszowski, piotrkowski oraz opoczyński.

W piątek, 27 stycznia, przy węźle Tomaszów Mazowiecki - Południe odbyła się konferencja z udziałem wiceministra infrastruktury, Rafała Webera, który zapowiedział budowę nowej drogi. Przedstawiono też orientacyjny przebieg drogi z Łodzi do Kozenina w powiecie opoczyńskim.

- To około 60 km nowej drogi S12, która skomunikuje Tomaszów Mazowiecki i sąsiednie miejscowości z Łodzią - mówił podczas spotkania Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. - Skróci też czas przejazdu pomiędzy Warszawą i Wrocławiem oraz skomunikuje województwo łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie. Warto też dodać, że nasze prognozy ruchowe wskazują, że już po jej oddaniu do użytkowania, obciążenie ruchem będzie rzędu 40 tys. pojazdów na dobę, ze znaczącym ruchem pojazdów ciężarowych - dodał.

Jednak wpisanie tego odcinka drogi ekspresowej do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych i podpisanie programu inwestycji, to dopiero początek prac przygotowawczych. Nim drogowcy wbiją pierwszą łopatę, do końca pierwszego kwartału tego roku GDDKiA planuje ogłosić przetarg na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ). Podpisanie umowy ma się odbyć w trzecim kwartale 2023 roku, a w 2025 roku złożony zostanie wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).