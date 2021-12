Będą tłumy w centrach handlowych - to ostatni już handlowy weekend przed świętami

Będą tłumy w centrach handlowych

Trzeba wykazać się cierpliwością i stosować do obostrzeń sanitarnych

Weekend przedświątecznych zakupów

Przed nami ostatni weekend przed Bożym Narodzeniem. Nie tylko w sobotę, ale i w niedzielę łodzianie wybiorą się na zakupy – bo to niedziela handlowa. Wszystkie sklepy wolnostojące, dyskonty, hipermarkety oraz placówki w centrach będą czynne. Handlowcy spodziewają się zwiększonego ruchu i są przygotowani także w kontekście zaostrzonego reżimu sanitarnego. Decyzją rządu, w związku z czwartą falą covid, od połowy grudnia w centrach obowiązują limity klientów – 1 osoba na 15 metrów kwadratowych (wcześniej była to 1 osoba na 10 m kw.).

Trzeba przygotować się na to, że możemy nie wejść do centrum lub sklepu, jeśli maksymalna dopuszczalna liczba gości będzie akurat wyczerpana. No chyba, że zechcemy okazać się paszportem covidowym.