Będą powszechne butelkomaty na opakowania typu PET? Chętnie z nich skorzystamy zwłaszcza jeśli przy zakupie doliczą kaucję OPRAC.: Zbigniew Biskupski

Większość konsumentów pokusi się o zakupy w bardziej oddalonym sklepie, jeśli będzie on miał na swoim terenie umieszczony butelkomat z systemem kaucyjnym. Z kolei wszyscy respondenci wyrazili chęć korzystania z automatu, gdyby był blisko ich domu.

Podobnie jak za szklane butelki, wkrótce będziemy płacić kaucję za butelki plastikowe tzw. PET oraz za puszki. Kaucja wyniesie być może nawet 50 gr. To ma nas skłonić do oddawania opakowań, by nie zaśmiecały Planety, ale poddawane były recyklingowi. Obecnie prawie 60 proc. PET z kupionych przez nas płynów idzie na śmietniki - ponad 2 razy więcej niż w Niemczech. Na szczęście coraz mniej osób segreguje je w sposób właściwy w śmietnikach, nie wrzucając do pojemników na odpady mieszane. A jakie korzyści daje butelkomat?