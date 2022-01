Basia Trzetrzelewska w Łodzi zagra koncert podczas trasy koncertowej w Polsce

Basia Trzetrzelewska wystąpi we Wrocławiu, Warszawie, Gdańsku, Rzeszowie, Krakowie i w Łodzi - ten koncert zaplanowany jest na 29 maja, od godz. 19, w klubie Wytwórnia.

Uwielbiana w Polsce, znana na całym świecie i mieszkająca w Wielkiej Brytanii Basia Trzetrzelewska należy do najznakomitszych współczesnych wokalistek. Wykonuje muzykę będącą fuzją jazzu, popu, jak również brazylijskich i latynoskich rytmów, łączonych z R&B i rockiem. Jej solowe albumy „Time and Tide”, „London Warsaw New York”, „The Sweetest Illusion”, „It’s That Girl Again” oraz „Butterflies” osiągnęły międzynarodowy sukces.

Światowe sceny artystka zdobywa od 1984 roku, kiedy to światło dzienne ujrzał debiutancki album brytyjskiej formacji Matt Bianco (współtworzonej przez pianistę, kompozytora i producenta Danny’ego White’a) - „Whose Side Are You On?”, w którego nagraniu wzięła udział Basia Trzetrzelewska. Wkrótce Basia i Danny opuścili Matt Bianco, by zająć się solową karierą wokalistki. Duet powrócił tymczasowo do zespołu w roku 2003, czego efektem był wydana rok później płyta „Matt’s Mood”.