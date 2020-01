Basia Trzetrzelewska powraca do Polski i wystąpi w Łodzi

Basia - czyli Barbara Trzetrzelewska - jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek w świecie, przyjedzie na kilka koncertów do Polski. Jeden z nich, 21 maja, odbędzie się w łódzkim klubie Wytwórnia.

Pochodząca z Jaworzna Barbara Trzetrzelewska debiutowała w 1969 roku w lokalnej amatorskiej rockowej kapeli Astry, z którą wystąpiła na Festiwalu Awangardy Beatowej w Kaliszu. W latach 1972-1974 była członkinią najpopularniejszej żeńskiej grupy wokalnej w Polsce - Alibabki, a w 1977 roku śpiewała z debiutującą wówczas grupą rockową Perfect. W 1979 roku zamieszkała w Stanach Zjednoczonych, a dwa lata później przeprowadziła się do Wielkiej Brytanii. Pierwszy wielki sukces odniosła z grupą Matt Bianco - za sprawą płyty "Whose Side Are You On", która ukazała się w 1984 roku i podbiła całą Europę, sprzedając się w nakładzie ponad 1,5 mln egzemplarzy. Album przyniósł także aż dwa brytyjskie przeboje Top 30: "Get Out of Your Lazy Bed" oraz "Half a Minute".

W 1987 roku ukazał się jej pierwszy autorski album "Time and Tide". Najpierw Basia podbiła - największy na świecie - rynek amerykański. Jej pierwszy album rozszedł się tam w nakładzie ponad miliona egzemplarzy, przynosząc nawet popowy hit Top 30 na liście Billboard Hot 100 (był to tytułowy "Time and Tide"). Na całym świecie rozeszło się blisko 2 mln egz. Druga płyta "London Warsaw New York" powtórzyła ten wyczyn w roku 1990. Ten album także sprzedano w nakładzie blisko 2 mln kopii na świecie, z czego ponad 1 mln w Stanach Zjednoczonych i również przyniósł on kolejny hit Top 30 na liście Billboard Hot 100, "Cruising for Bruising". Oba albumy trafiły na sam szczyt zestawienia Top Contemporary Jazz Albums magazynu Billboard.

Po dłuższej przerwie spowodowanej sprawami osobistymi Basia wznowiła solową karierę albumem „It`s That Girl Again” w 2009 roku. Po dziewięciu latach od wydania płyty „It`s That Girl Again” artystka w maju 2018 roku zaprezentowała swój kolejny studyjny album „Butterflies”. Nowy krążek zachwycił zarówno wiernych fanów, jak i krytyków. Sama Basia mówi, że jest to najbardziej jazzowa płyta w jej dorobku, a zawarte na niej piosenki opowiadają o miłości „do życia, do muzyki i do ludzi”. Podczas koncertu solistce będzie towarzyszył zespół w składzie: Danny White – instrumenty klawiszowe, Giorgio Serci – gitara, Andres Lafone – bas, Ian Kirkham – saksofon, Marc Parnell – perkusja. Bilety 119-199 zł.

