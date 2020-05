Bangkok- azjatycka stolica warta zobaczenia. Miasto nazywane turystyczną stolicą świata

Świątynia Świtu

Za największy symbol miasta uważana jest świątynia Wat Arun czyli Świątynia Świtu. Znajduje się na zachodnim brzegu rzeki Menam górując nad miastem. Można się do niej dostać podróżując tramwajem wodnym. Jest to nie tylko ciekawy ale i najszybszy środek transportu, bowiem Bangkok to miasto położone na wodzie, które posiada ogromną ilość kanałów rzecznych.

Obowiązkowy dress code

Innym ważnym zabytkiem miasta jest Wielki Pałac Królewski. To potężny kompleks budynków, które niegdyś były rezydencją króla Tajlandii. Kompleks pałacowy jest bajecznie kolorowy, a same budynki zdobione są malunkami, złotem i kamieniami szlachetnymi. To tutaj można zobaczyć słynną świątynię Wat Phra Kaew, czyli świątynię Szmaragdowego Buddy. Jest to najmocniej czczony wizerunek Buddy w ojczystym kraju. Co ważne przy zwiedzaniu Wielkiego Pałacu obwiązuje odpowiedni dress code. Kobiety muszą mieć zakryte nogi aż do kostek oraz ramiona, a panowie długie spodnie. Nie pomoże nawet chusta zawiązana w pasie, strój musi być odpowiedni.