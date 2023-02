Badania fotometryczne. Będą utrudnienia na autostradzie A1 między Radomskim a Kamieńskiem

W związku z koniecznością przeprowadzenia badań fotometrycznych na autostradzie A1, w ciągu dwóch kolejnych nocy - ze środy na czwartek (15/16 lutego) i z czwartku na piątek (16/17 lutego) między węzłami Kamieńsk i Radomsko należy się spodziewać utrudnień.

Prace będą prowadzone: na wysokości węzła Radomsko (390 km trasy) na odcinku około 400 metrów na obu jezdniach, przy MOP-ach Stobiecko Szlacheckie Wschód i Stobiecko Szlacheckie Zachód (388 km). W tym przypadku długość odcinka objętego pomiarami, to ok. 1,2 km i będą one również prowadzone na obu jezdniach. Trzecim punktem, pomiarowym będzie MOP Słostowice (378 km trasy), gdzie badania prowadzone będą na długości około 800 metrów na jezdni prowadzącej w kierunku Łodzi - informuje Maciej Zalewski, rzecznik prasowy GDDKiA w Łodzi.