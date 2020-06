W sezonie 2020/2021 w czterech grupach po 18 ekip rywalizować będą w sumie aż 72 drużyny. W gronie tym mamy aż 14 beniaminków. To dlatego, że z powodu koronawirusa nie było spadków z okręgówek, a były promocje ze wszystkich grup klasy A z województwa łódzkiego.Przypomnijmy, że poprzednio były trzy grupy po 16 zespołów oraz jedna, tak zwana skierniewicka, składająca się z 14 drużyn. W grupie I klasy okręgowej rywalizować powinny zespoły: Widzew II Łódź, GKSKsawerów, Zawisza Rzgów, Start Brzeziny, Włókniarz Pabianice, UKSSMS Łódź, Orzeł Parzęczew, LKSRosanów, MGLKS Termy Uniejów, KSII Kutno, KKS Koluszki, GLKSDłutów, LZS Sarnów, PTC Pabianice, Sokół II Aleksandrów, KAS Konstantynów, LKS Różyca oraz Victoria Rąbień. Grupa II: GKSII Bełchatów, Omega II Kleszczów, Astoria Szczerców, MGKSDrzewica, KSParadyż, Olimpia Wola Załężna, Grabka Grabica, Włókniarz Moszczenica, Szczerbiec Wolbórz, LUKS Gomunice, Polonia Gorzędów, Świt Kamieńsk, Start Lgota Wielka, KS Niedośpielin, Pilica Przedbórz, LKSLubochnia, Stal Niewiadów, Hetman Rusiec.

Grupa III: TSJaniszewice, MLKSKonopnica, Tęcza Brodnia, Piast Błaszki, LZSBrąszewice, MKSZduńska Wola, Prosna Wieruszów, LKSZapole, LZSMasłowice, KS Karsznice, Słowian Dworszowice, GKSChojne, GKSSędziejowice, GLKSStrzelce Wielkie, WKS1957 Wieluń, Warta IISieradz, Victoria Szadek i LZS Krzyworzeka.

Grupa IV: Zryw Wygoda, GLKSWołucza, Manchatan Nowy Kawęczyn, Olimpia Chąśno, Macovia Maków, Orlęta Cielądz, Pogoń Godzianów, Unia II Skierniewice, Juvenia Wysokienice, Widok Skierniewice, Olimpia Jeżów, Olympic Słupia, GLKSRZD Żelazna, Pogoń Bełchów, Victoria Bielawy, Mazovia Rawa Mazowiecka, GKSBedlno oraz Korona Wejsce.

Do 15 czerwca klubu mają czas na potwierdzenie udziału w rozgrywkach klasy okręgowej. Jeśli z różnych względów nie zdecydują się grać w okręgówce, wówczas mogą rozpocząć sezon 2020/2021 w klasie A, a nie B.

Do IV ligi łódzkiej awansują jedynie zwycięzcy każdej z grup. Zasady spadków ustali natomiast Łódzki Związek Piłki Nożnej.

Zmodyfikowano także rywalizację w klasie A z uwzględnieniem podziału terytorialnego. W sezonie 2020/2021 drużyny będą rywalizować w dziewięciu grupach. W pięciu grać będzie 14 ekip, w dwóch 13, a dwie składać będą się z 12 drużyn. Jak mówi Adam Kaźmierczak, sternik ŁZPN, przy ustalaniu składu grup brano głównie pod uwagę to, aby drużyny nie musiały pokonywać na mecze ponad 100 kilometrów, bo znacznie bliżej są drużyny z innego powiatu.W poprzednim sezonie drużyny klasy A rywalizowały w ośmiu grupach. ą