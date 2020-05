Autobusem linii 76 jechał między godziną 8 a 9 pasażer zarażony koronawirusem. Sanepid poszukuje jego współpasażerów

zobacz galerię (4 zdjęcia) Dziś (czwartek 30 kwietnia) autobusem MPK jechała osoba zarażona koronawirusem SARS-Cov-2! Dlatego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny poszukuje osób, które dziś jechały autobusem linii 76 na trasie od ul. Św.Teresy do ul. Retkińskiej w godzinach 8-9. Tym autobusem jechała osoba zakażona koronawirusem SARS-Cov-2. Czytaj na kolejnym slajdzie zobacz galerię (4 zdjęcia)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny poszukuje osób, które w czwartek jechały autobusem linii 76 na trasie od ul. Św.Teresy do ul. Retkińskiej w godzinach 8-9. Tym autobusem jechała osoba zakażona koronawirusem SARS-Cov-2. Sanepid prosi o pilny kontakt telefoniczny współpasażerów zakażonego pod nr tel. 42 253-99-50 (do godz. do 17- ej) lub pod nr czynny całą dobę - 600-242-646 lub 881-565-393.