Aukcje WOŚP 2022. Na licytacjach spotkanie z Ewą Wachowicz, kolacja z Karolem Okrasą i 100 burgerów na imprezę

Jubileuszowy, 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się już 30 stycznia 2022. Tego dnia wolontariusze z kolorowymi puszkami i czerwonymi serduszkami będą zbierać pieniądze na zakup sprzętu medycznego dla polskich szpitali. Tym razem WOŚP zagra pod hasłem: „Przejrzyj na oczy. Dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci”.

- W tym roku łączymy siły na rzecz okulistyki dziecięcej. Szybka diagnoza i terapia problemów ze zmysłem wzroku są dzieciom niezbędne zwłaszcza w okresie rozwoju, kiedy odkrywają świat i chłoną wszystko, co nowe. Co roku na oddziałach okulistyki dziecięcej przebywa kilkanaście tysięcy młodych pacjentów, którzy, ze względu na brak nowoczesnych urządzeń, często nie mogą być zdiagnozowani dostatecznie szybko i dokładnie. Za środki zebrane w ramach 30. Finału, Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy planuje zakup urządzeń medycznych dla placówek w całej Polsce. Jaskra, zaćma, rak - możemy z nimi walczyć, ale do tego potrzebujemy najnowocześniejszego sprzętu medycznego. Gramy razem, by leczyć wzrok dzieci w całej Polsce - czytamy na stronie WOŚP.