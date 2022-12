Atrakcje turystyczne Małopolski na zimę 2022/2023 dla dzieci i nie tylko. Gdzie wybrać się na weekend i jednodniową wycieczkę? Podpowiadamy

Jarmark bożonarodzeniowy w Krakowie, czyli zima zaczyna się od Św. Mikołaja

Krakowskie Targi Bożonarodzeniowe to idealne miejsce na wycieczkę w okresie świąt Bożego Narodzenia, zwłaszcza z dziećmi. Można je odwiedzać do 1 stycznia 2023. Wizyta na jarmarku świątecznym to przede wszystkim okazja, by spróbować pysznych lokalnych potraw, kupić oryginalne rękodzieło i popatrzeć na występy artystyczne.

Krakowskie Targi Bożonarodzeniowe odbywają się na Rynku Głównym (od strony Kościoła Św. Wojciecha).