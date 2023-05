Atak nożownika w Domu Dziecka w Tomisławicach. Nie żyje 16-letnia Oliwka. Jak doszło do tragedii? Mamy nowe fakty ZDJĘCIA

Tomisławice. Atak nożownika - nowe fakty

19-letni chłopak wszedł na teren Domu Dziecka około godziny 23.30. - Według ustaleń do placówki wszedł 19-letni chłopak, który z nieustalonych przyczyn zaatakował ostrym narzędziem 10 osób - mówi komisarz Aneta Sobieraj, rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. - W wyniku tego ataku śmierć na miejscu poniosła 16-letnia dziewczyna, podopieczna tej placówki. 5 innych osób trafiło do szpitala, pozostałe 4 osoby otrzymały pomoc medyczną na miejscu zdarzenia - dodawała.

Na czwartek została też zaplanowana sekcja zwłok. Ponadto wyjaśniamy jakie relacje łączyły osoby i jak 19-latek dostał się do budynku i w efekcie doprowadził do tragedii - dodaje prokurator Jolanta Szkilnik.

Ofiara oraz zabójca chodzi do Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie, którego są absolwentami. Byli parą. Nieoficjalnie mówi się, że to właśnie zawód miłosny doprowadził do tragedii.

Tomisławice. Atak nożownika - mieszkańcy są wstrząśnięci

- Pies zaczął szczekać gdzie po 23 - mówi mieszkający nieopodal Domu Dziecka pan Czyżowski. - Potem zaczęły się zjeżdżać samochody, karetki. - Widziałem chyba dwie dziewczynki wynoszone z budynku na noszach. A dzieci z widzenia znam, bo widuję je codziennie, chodzą tu na przystanek autobusowy, nieraz podwoziłem do szkoły do Warty. Kłaniały się, uśmiechały. No, tragedia, co tu dużo mówić, tragedia.

- Nie widziałam, żeby razem spacerowali po wsi - mówi mieszkanka Tomisławic. - Tragedia niesamowita.