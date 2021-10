Astry: jesienne kwiaty. Jak je sadzić i pielęgnować? Sprawdź nasz poradnik Agata Kaźmierczak

Astry to królowe jesiennych rabatek. Są to jedne z najbardziej znanych kwiatów wśród polskich działkowców. Zazwyczaj kojarzą się z jesienią, bo gdy tylko kończy się czas kolorów w ogródku, astry nadal przyciągają uwagę swoimi żywymi barwami. Dzięki nim ogród do pierwszych przymrozków tętni życiem.