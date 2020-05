Artur Partyka i miss Polonia z ŁKS. Będzie „Dziennik Kibica”

- Już ponad pół tysiąca osób wykupiło karnety na nasze mecze, choć z wiadomych względów nie będą mogli zasiąść na trybunie - mówi Bartosz Król, rzecznik prasowy ŁKS Łódź. - Ci którzy nadeślą nam swoje zdjęcia mogą jednak liczyć, na to, że ich powiększone podobizny zostaną zamocowane na krzesełka na trybunie podczas sobotniego meczu z Górnikiem Zabrze. Aby być pewnym, że zdjęcia znajdą się na widowni trzeba je przesłać najpóźniej co czwartkowego południa.Fotografie nadesłane po tym terminie zainstalowane zostaną na trybunie podczas kolejnych esktraklasowych spotkań ŁKS, choć po cichu liczymy, że sytuacja zmieni się na tyle, iż fani będą mogli przychodzić na stadiony.

Jak informuje Bartosz Król, oprócz Artura Partyki na widowni mają znaleźć się zdjęcia Miss Polonia 2019 Karoliny Bielawskiej. To córka byłego prezesa ŁKS Łukasza Bielawskiego, który wspólnie z Tomaszem Salskim odbudowywał klub z alei Unii 2 z gruzów. - Swoje zdjęcia obiecali także dostarczyć Tomasz Wieszczycki oraz Grzegorz Krysiak, byli piłkarze ŁKS - kontynuuje Bartosz Król. - Ma być także fotografia Adama Żukowskiego, z grupy The Bootels, która skomponowała hymn naszego klubu „Zawsze był i jest ŁKS”. Liczymy, że jeśli nie na mecz z Górnikiem, to na kolejne spotkania dołączą do nas jeszcze rozpoznawalni kibice naszej drużyny.

Bez przeszkód przebiegają za to przygotowania ełkaesiaków do sobotniego starcia. - Trenują wszyscy piłkarze, bo każdy chce znaleźć się kadrze meczowej - mówi Bartosz Król. - Skład trener Wojciech Stawowy poda zapewne w ostatniej chwili, zapewne przed południem w sobotę.

W dniu meczu ukaże się natomiast wraz z naszą gazetą „Dziennik Kibica Ekstraklasy, I i II ligi”. To jedyne takie wydawnictwo w naszym regionie, które ułatwi fanom „kopanej” śledzenie rywalizacji we wznowionych ligach. Kibice będą mieli okazję zapoznać się z kadrami ŁKS Łódź, GKSBełchatów oraz Widzewa Łódź. Napiszemy o zmianach regulaminowych wymuszonych przez koronawirusa. Ponadto wywiad z Adamem Kaźmierczakiem, członkiem zarządu PZPN i jednocześnie sternikiem ŁZPN. Zaprezentujemy sylwetki sędziów naszego regionu, którzy występują w ligach centralnych. ą

PKO EKSTRAKLASA

27. kolejka (zaległa). Piątek (29 maja): Pogoń Szczecin - Zagłębie Lubin (godz. 20.30, wynik z rundy jesiennej 1:0), Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa (18, 0:1 ). Sobota (30 maja): ŁKS Łódź - Górnik Zabrze (15, 1:1), Lech Poznań - Legia Warszawa (20, 1:2), Piast Gliwice - Wisła Kraków (17.30, 2:1). Niedziela (31 maja): Cracovia - Jagiellonia Białystok (15, 2:3), Lechia Gdańsk - Arka Gdynia (17.30, 2:2), Wisła Płock - Korona Kielce (12.30, 1:0).