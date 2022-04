Anna Serafińska z Bełchatowa wystąpiła dziś w „Szansie na sukces. Opole 2022”

Anna Serafińska w „Szansie na sukces. Opole 2022”

Bełchatowianka Anna Serafińska zaśpiewała dziś w telewizyjnym programie „Szansa na sukces. Opole 2022". Mieszkanka Bełchatowa niestety nie wygrała programu. Wokaliści zaśpiewali utwory z repertuaru wybitnego kompozytora i autora tekstów, Jacka Skubikowskiego. Anna Serafińska na scenie pojawiła się jako pierwsza i wykonała utwór pt. "Jedyny hotel w mieście".

Występy uczestników programu oceniło jury, m.in. Anna Jurksztowicz i Grzegorz Stróżniak, lider grupy Lombard, który komponował do tekstów Skubikowskiego.

Laureaci poszczególnych odcinków zostaną zaproszeni do finałowego koncertu w trakcie którego jury wybierze zwycięzcę. Nagrodą główną dla zwycięzcy programu będzie udział w konkursie Debiuty podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.

Na co dzień Anna Serafińska jest sekretarką. Wokalistka i autorka tekstów. Uczestniczka Szansy na sukces w 2019 oraz The Voice of Poland 11 - w drużynie Edyty Górniak - dotarła do Nokautu. Współtworzyła rockowy zespół Hazard.