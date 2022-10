Anna Płoszyńska z Łodzi weźmie udział w finale konkursu Miss Świata w Meksyku

- Staram się jednak pokazywać, że życie z niepełnosprawnością może być równie barwne co życie osoby chodzącej. Każdego dnia obalam stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnością. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i pracuję z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową. Od ponad 2 lat trenuję pływanie i startuję w licznych zawodach, a wcześniej uprawiałam również taniec towarzyski. W 2016 roku wzięłam udział w wyborach Miss Polski na wózku, gdzie zajęłam 3 miejsce i zostałam II wicemiss Polski. Przede mną kolejne wyzwanie. Wyjazd na Miss Świata do Meksyku i godne reprezentowanie mojego kraju oraz innych osób poruszających się na wózkach. Pragnę pokazać, że kobieta z niepełnosprawnością może być równie piękna co kobieta chodząca, że każdy jest tak samo ważny, tak samo wyjątkowy - podkreśla Anna Płoszyńska.