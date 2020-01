Osoby, którym zależy przede wszystkim na nauce mówienia po angielsku i rozumienia tego języka bardzo często wybierają szkołę językową prowadzącą kurs angielskiego Metodą Callana. Nierzadko spotykamy opinie na temat tej metody, według których nauka za jej pomocą jest czterokrotnie szybsza niż za pomocą metod tradycyjnych. Na czym polega jej specyfika? Odpowiedź na to pytanie jest dość obszerna, ale można ją uzyskać odpowiadając sobie na kilka pytań.

Najważniejszą cechą Metody Callana jest to, że uczeń w czasie lekcji mówi po angielsku i słucha tego języka czterokrotnie więcej niż przy zastosowaniu tradycyjnych sposobów nauki języków obcych. Uczniowie słyszą ok. 12600 słów na godzinę (podczas kursów innymi metodami jest to zaledwie ok. 3000 słów), a efektywne wykorzystanie czasu lekcji ma skutecznie zapobiegać znużeniu i wzmagać koncentrację.Dlaczego tak szybko? Spiker w telewizji czy radiu lub aktorzy filmowi nie zaczną mówić wolniej, abyśmy mogli ich zrozumieć. Każdy pragnący biegle porozumiewać się w języku angielskim musi posiąść umiejętność zrozumienia tego języka z minimalną prędkością 180 słów na minutę.Na większości innych kursów języka angielskiego prawie cały czas przeznaczony na rozmowę zajmują najbardziej „wygadani” uczniowie, podczas gdy reszta siedzi w milczeniu. Wśród wielu zalet zajęć prowadzonych zgodnie z założeniami Metody Callana, za jedną z ważniejszych uchodzi pokonywanie nieśmiałości studentów. To oczywiste, że wiele osób uczących się języka obcego obawia się w tym języku mówić. Metoda ta polega jednak w większości na pracy ustnej (95% lekcji) polegającej na zadawaniu pytań i natychmiastowym udzielaniu odpowiedzi, a ponieważzmuszony jest do mówienia - szybko pokonuje swój lęk. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wszyscy kursanci mają na mówienie przeznaczoną taką samą ilość czasu.Utrzymanie koncentracji studenta to jak twierdzi łódzka szkoła językowa stosująca Metodę Callana „tajemnica” efektywności kursów języka angielskiego prowadzonych Metodą Callana.W tradycyjnych metodach nauki języka obcego uczeń przyswaja materiał w trakcie lekcji tylko przez ok. 15 sekund z każdej minuty. Przez resztę czasu jest rozproszony (np. patrzy na zegarek, przez okno, albo rozmyśla o tym, co będzie robił po zajęciach). Uczniowie uczący się Metodą Callana chcąc nie chcąc słuchają przez 60 sekund na minutę (czyli. 4 razy więcej), ponieważ lektor stale bombarduje ich pytaniami, a żaden student nie wie, kiedy to on zostanie zapytany. Każdy z kursantów może zostać zapytany w dowolnym momencie, każdy z kursantów jest pytany regularnie i niemal „co chwilę”. Takie „bombardowanie” językiem angielskim sprawia też, że student nie ma czasu na „pogawędki” z innymi uczniami, które są tak częste na tradycyjnych kursach języków obcych. Szkoła angielskiego stosująca Metodę Callana dopilnuje, aby na jej zajęciach podobna sytuacje miejsca nie miały. Wszyscy pamiętamy ze swoich szkolnych czasów, że uczeń jest najbardziej skupiony wtedy, kiedy nauczyciel „pyta”.Wiele osób uczy się języka obcego przez kilka, czasami nawet kilkanaście lat i ku swojemu zdziwieniu wciąż nie zna go w zadowalającym, komunikatywnym stopniu. Jest to tym dziwniejsze, że dzieci na początku szkoły podstawowej (w rzeczywistości nawet znacznie wcześniej) znają swój język ojczysty zupełnie biegle. Nie mają na to więcej czasu niż później przy nauce języka obcego, a jednak ... Otóż kurs angielskiego Metodą Callana z doskonałymi rezultatami próbuje naśladować naturalną w dzieciństwie kolejność uczenia się języka. Najpierw go słyszymy (ucho), później zaczynamy mówić (usta), następnie spotykamy się z pismem (oko) i dopiero na końcu piszemy (ręka). Ucho – usta – oko – ręka to też etapy, przez które w szkołach angielskiego Metodą Callana każdego roku przechodzą tysiące uczniów . Przez słuchanie i powtarzanie uczą się oni słownictwa w taki sam sposób, jak robili to w dzieciństwie, a poznane przez siebie słowa wykorzystują w piśmie dopiero po opanowaniu wymowy.. Warto tu dodać, że charakterystyczne dla tradycyjnych kursów językowych odwrócenie tej kolejności powoduje liczne problemy z wymową.System powtórek oraz korygowanie błędów w wymowie począwszy od pierwszej lekcji sprawiają, że na kursie angielskiego Metodą Callana nabieramy wprawy w prawidłowym artykułowaniu słów i zwrotów. Nauczyciel od razu wychwytuje i natychmiast koryguje błędny sposób wymowy dzięki czemu ten nie ma nam się okazji utrwalić.„Mam słabą pamięć. A co z powtórkami?” Tak, powtarzanie pełni istotną rolę w procesie utrwalania materiału. Każda szkoła językowa stosująca Metodę Callana korzysta ze starannie opracowanego systemu powtórek, który gwarantuje lepsze i szybsze przyswajanie wiedzy zdobytej na zajęciach oraz sprawia, że wiedza ta nie ulotni się. Regularnie powtórki sprawiają też, że po kilku lekcjach uczeń nie tylko raz już opanowanego materiału nie zapomina, ale że czuje się z nim coraz pewniej.Czy można liczyć na jakieś lekcje próbne? Bezpłatne lekcje próbne są elementem, który wyróżnia kurs angielskiego Metodą Callana na tle innych zajęć. Aby dać uczniom możliwość zapoznania się ze swoim sposobem prowadzenia zajęć, szkoły te na ogół zezwalają na darmowe uczestnictwo w 4 godzinach lekcyjnych kursu. Za godziny te uczniowie jednak zapłacą, jeśli uznają, że kurs Metodą Callana im odpowiada i chcą dalej uczęszczać do danej szkoły. Lekcje próbne nie obciążą kieszeni ucznia w przypadku gdyby ten stwierdził, że metoda mu nie odpowiada i nie chce uczęszczać na kolejne zajęcia. Nauka angielskiego Metodą Callana jest tak specyficzna, że tak naprawdę zamiast o niej czytać, lepiej jest po prostu przyjść na lekcję próbną i przekonać się na własnej skórze jak to wszystko wygląda w praktyce. A więc na koniec kilka spraw organizacyjnych:Koszt zajęć to 380 zł. miesięcznie. Dzięki temu, że w szkole angielskiego Metodą Callana uczeń wykorzystuje na praktyczną naukę języka 100 procent swojego czasu, takie kursy są nie tylko bardziej efektywne, ale i bardzo korzystne dla portfela. Jasne, pewnie gdzieś można uczyć się języka angielskiego taniej, ale taka nauka potrwać może o lata dłużej. I co jest ekonomiczniejsze?Kurs angielskiego odbywa się dwa razy w tygodniu, a każde spotkanie trwa dwie godziny lekcyjne (razem uczniowie mają więc 4 godziny lekcyjne zajęć tygodniowo)Podczas pierwszej lekcji prowadzonej Metodą Callana wszystkie pytania i część słownictwa są dla Ciebie całkiem nowe. Nie trwa to długo! Jak tylko oswoisz się z metodą, z jej prędkością, pytaniami, korektą błędów, itp. - zaczniesz mówić, i to od razu pełnymi, prawidłowo skonstruowanymi zdaniami! Dotyczy to nawet osób zupełnie początkujących, zaczynających naukę angielskiego od "zera".Szkoła językowa w Łodzi organizująca kursy angielskiego Metodą Callana to English Institute. Oto pełne dane adresowe szkoły:Niemal każda szkoła językowa ma jakiś „patent”, który ma zachęcić Klientów do nauki języka angielskiego (albo innych języków) na kursach językowych organizowanych właśnie przez tę placówkę. Tak jest oczywiście nie tylko w Łodzi, ale i – chyba nie będzie to przesadą takie uogólnienie – właściwie wszędzie.W Łodzi mamy szeroki wybór miejsc, w których możemy nauczyć się języka. Szkoły języków obcych specjalizujące się w nauce mówienia - tu z pewnością najbardziej znane są szkoły prowadzące kursy Metodą Callana - to tylko wąski wycinek dostępnej oferty. Oprócz zajęć prowadzonych Metodą Callana mamy też szkoły specjalizujące się w prowadzeniu kursów angielskiego dla dzieci, takie które dopracowały się własnych metod nauczania oraz takie, których lektorzy przede wszystkim dojeżdżają do domu ucznia, gdzie udzielają korepetycji i przygotowują do matury czy innych egzaminów.Szkoła językowa Faster Łódź specjalizuje się w prowadzeniu kursów języków obcych (przede wszystkim kursów języka angielskiego) przy zastosowaniu Direct Method (Metody Bezpośredniej). Metoda ta została w całości opracowana w Polsce, jest pod wieloma względami podobna do Metody Callana i skupia się przede wszystkim na nauce mówienia.Szkoła angielskiego Speakers specjalizuje się w nauczaniu tzw. metodą zanurzenia (uczeń jest rzucany na głęboką wodę i od razu obcuje z językiem angielskim). Można ją polecić tylko osobom, które oprócz samej nauki na kursie są w stanie dodatkowo solidnie przygotowywać się do zajęć (właściwie po każdej lekcji są zadawane prace domowe – należy np. obejrzeć jakiś wykład w Internecie i o nim na zajęciach po angielsku porozmawiać). Szkoła angielskiego Speakers specjalizuje się w prowadzeniu lekcji indywidualnych i w małych grupach w firmach. Szkoła językowa Globe to miejsce, w którym nauka angielskiego prowadzona jest w oparciu o podręczniki National Geographic. Szkoła językowa prowadzi kursy angielskiego rozbudzające w uczniach ciekawość świata i pozwalające lepiej go zrozumieć, co buduje motywację uczniów do nauki. Podręczniki i materiały audiowizualne National Geographic są tworzone przez światowej sławy autorów, redaktorów i metodyków języków, którzy współpracując ze sobą dają Państwu nie tylko niebywale dopracowany barwnie kolaż materiałów, ale i kompetentnie dobrane gramatycznie i leksykalnie kompendium wiedzy o języku angielskim, narzędzie, które w połączeniu z umiejętnościami dydaktycznymi lektorów zapewni Wam czy Waszym dzieciom skuteczną naukę języka angielskiego.Nauka ze Szkołą Językową Globe w połączeniu z materiałami i metodyką National Geographic sprawnie łączy wiedzę o świecie z efektywną nauką języka obcego.