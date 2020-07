Andrzej Duda zdobył 51 proc. głosów w sondażu late poll z 90 proc. komisji. Rafał Trzaskowski otrzymał 49 proc.

•21:37

To co najważniejsze to to, że udało się rozmawiać o współczesnej Polsce, patrzeć w przyszłość. Nie tonąć cały czas w tych sporach które są dawno rozstrzygnięte, tylko spojrzeć z odwagą w przyszłość. Myśleć o tym jak rozwiązywać prawdziwe problemy, rozmawiać o ratowaniu miejsc pracy, o służbie zdrowia, o równych szansach w edukacji. To jest dopiero początek rozmowy. Dopiero zaczynamy. Jestem przekonany, że odmienimy Polskę. Myślę, że jak raz się obudziliśmy to już nikt nas nie uśpi. To co najważniejsze- będziemy walczyć cały czas, niezależnie od wyniku. Jestem przekonany, ze wynik będzie dobry, pozytywny i zwyciężymy. Cały czas trwa głosowanie. Mam nadzieję, że z godziny na godzinę te rezultaty będą coraz lepsze. Jestem o tym absolutnie przekonany - mówi Rafał Trzaskowski.