Amerykańskie śmigłowce Apache i samoloty F35 mają być przebazowane do Polski. Czy trafią do Łasku? Agnieszka Olejniczak

Do Polski i państw bałtyckich mają zostać skierowane kolejne siły NATO. Tym razem to śmigłowce Apache i myśliwce F35. Przemieszczenie wojsk zapowiedział we wtorek prezydent USA Joe Biden.