Amerykańskie F22 w bazie NATO w Łasku. Już wylatują na swoje misje

Amerykańskie F22 już w Łasku

Samoloty należące do Sił powietrznych Stanów Zjednoczonych Ameryki F22 Raptors przyleciały w czwartek, 4 sierpnia do bazy w Łasku. Myśliwce wykonują misję NATO Air Shielding, która ma chronić terytoria krajów NATO przed zagrożeniem powietrznym i rakietowym.

5 sierpnia, w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w łasku, generał Jarosław Mika i generał James Hecker powitali samoloty F22 Raptor, jak informuje 2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego, którego częścią jest 32 BLT.

Generał Jarosław Mika to Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych i generał James Hecker to Dowódca Sił Powietrznych USA w Europie i Sił Powietrznych w Afryce, Dowódca Sojuszniczego Dowództwa Lotniczego, spotkali się w 32BLT w Łasku, by wspólnie powitać samoloty F-22 Raptor, które zostały wysłane do Polski z 90 Eskadry Myśliwskiej w Bazie Elmendorf-Richardson na Alasce.