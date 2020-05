Amazon zapewnia bezpieczeństwo pracownikom i zatrudnia osoby, które przez pandemię koronawirusa straciły pracę

Amazon dba o bezpieczeństwo

Ze względu na zaistniałą sytuację oraz wzrost zapotrzebowania na usługi firmy, Amazon nie tylko wprowadził nowe zasady dotyczące bezpieczeństwa pracowników, ale także zmienił dotychczasową organizację pracy. Wszystko po to, aby pracownicy i klienci byli bezpieczni i mieli dostęp do potrzebnych produktów.

W miarę wzrostu zapotrzebowania na usługi Amazon firma pracuje nad tym, aby utrzymać ciągłość dostaw do klientów najbardziej dotkniętych zaistniałą sytuacją, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo pracownikom. Wielu klientów nie ma obecnie dostępu do niezbędnych produktów. W chwili obecnej Amazon daje pierwszeństwo przyjmowaniu i wysyłaniu produktów, które są najbardziej istotne. Należą do nich produkty spożywcze, zdrowotne i higieny osobistej, książki, a także rzeczy potrzebne do pracy zdalnej – mówi Sławomir Płonka, dyrektor generalny centrum logistycznego Amazon.

Działania Amazon podjęte w związku z epidemią

Wdrożyliśmy około 150 zmian i zabezpieczeń, które mają na celu wsparcie naszych zespołów. Warto zaznaczyć, że w czterech centrach logistycznych Amazon w Polsce odbyły się kontrole Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które miały na celu weryfikację poziomu ochrony pracowników przed ewentualnym zakażeniem koronawirusem w miejscu pracy. Państwowa Inspekcja Sanitarna nie znalazła żadnych uchybień w naszych procesach. Co więcej, kontrole wykazały, że w celu ochrony pracowników, firma zastosowała szereg zabezpieczeń wykraczających ponad wytyczne rządowe oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego – mówi Waldemar Górak, regionalny menedżer ds. BHP.

Przykładowe działania związane ze zwiększonym zagrożeniem epidemicznym, które zostały podjęte przez Amazon w Polsce:

poproszono wszystkich pracowników o pozostanie w domu i zwracanie się o pomoc medyczną, jeśli się źle poczują,

zwiększono częstotliwość i intensywność sprzątania w centrach logistycznych – wszystkie klamki drzwiowe, poręcze schodów, przyciski w windach, schowki i ekrany dotykowe są regularnie dezynfekowane,

poproszono wszystkich pracowników o częste mycie rąk wodą z mydłem przez co najmniej 30 sekund,

na terenie centrów logistycznych umieszczono dużą liczbę dozowników z płynem dezynfekującym,

wprowadzono proces mierzenia temperatury ciała przy pomocy kamer termowizyjnych u wszystkich osób wchodzących do budynku,

udostępniono pracownikom maseczki ochronne,

zwiększono liczbę autobusów, aby pracownicy mogli zachować bezpieczny dystans od siebie podczas podróży do i z miejsca pracy, autobusy są również ozonowane w celu dezynfekcji,

przeorganizowano przestrzeń stołówek pracowniczych, tak aby zwiększyć odległość pomiędzy osobami do min. 2 metrów.

Amazon pomaga

W związku z ogłoszonym stanem pandemii koronawirusa i rosnącym zapotrzebowaniem na środki medyczne oraz niezbędne produkty, Amazon przekazał również 1 milion euro na pomoc organizacjom wspierającym walkę z COVID-19 w Polsce i 100 tysięcy maseczek chirurgicznych dla pracowników polskiej służby zdrowia.

Ponadto, już ponad 12 tysięcy dzieci i nauczycieli skorzystało z bezpłatnych warsztatów online STEM Kindloteka. To specjalne webinary dla nauczycieli, edukatorów, bibliotekarzy i rodziców. Uczestnicy uczą się, jak prowadzić angażujące zajęcia dla najmłodszych z zakresu edukacji STEM, wspierającej rozwijanie u dzieci zainteresowania przedmiotami ścisłymi. Program obejmuje także zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat. Podczas warsztatów poznają one podstawy programowania, grają w gry i rozwiązują łamigłówki matematyczne. Rodzice i najmłodsi mogą również uczestniczyć w zajęciach dotyczących lektur szkolnych, podczas których poznają literaturę dla dzieci w niebanalnym wydaniu, bo nawiązującym do edukacji STEM.

Amazon rekrutuje nowych pracowników

Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na usługi Amazon w tym trudnym czasie, firma rekrutuje także ponad 2 000 pracowników – zarówno w pełnym, jak i niepełnym wymiarze godzin – w centrach logistycznych w całej Polsce. Co ważne, rozmowy rekrutacyjne na większość stanowisk są przeprowadzane online lub telefonicznie.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że w obecnej sytuacji ekonomicznej wiele osób zostało pozbawionych pracy w sektorze gastronomicznym, turystycznym czy hotelarskim. Chętnie powitamy ich w naszym zespole. Nowe osoby mogą pracować w Amazon, dopóki sytuacja się nie unormuje, a ich poprzedni pracodawca będzie w stanie ponownie ich zatrudnić – mówi Agata Szczyglewska, Senior HR Business Partner.

Więcej informacji na temat rekrutacji w Amazon Łódź znajdziecie na stronie internetowej:

www.amazon.jobs/pl/locations/%C5%81%C3%B3d%C5%BA-Poland