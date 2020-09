Alergolog: kolejki NFZ Łódź. Jaki jest czas oczekiwania na wizytę do Alergologa w Łodzi?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Raporty Fundacji Watch Health Care, która regularnie kontroluje kolejki do lekarzy, pokazują, że na wizytę u specjalisty w naszym kraju trzeba poczekać średnio aż cztery miesiące. Jak długo trzeba czekać na termin do Alergologa w Łodzi? Sprawdź w naszym serwisie, gdzie dostaniesz się do Alergologa najszybciej i na NFZ.

Czym zajmuje się alergolog?

Alergolog specjalizuje się w chorobach, które mogą być wywoływane przez określone alergeny. Natomiast alergeny to substancje występujące w środowisku, które powodują reakcję uczuleniową. Może to być pleśń, sierść zwierząt, pyłki, roztocza, konserwanty, metale i składniki pokarmowe. Przez reakcję uczuleniową układ immunologiczny zaczyna działać nieprawidłowo i przez to organizm człowieka włącza mechanizm obronny, który walczy z obcą substancją. Jest możliwość otrzymania skierowania do alergologa, kiedy zwrócimy się z objawami alergii do lekarza rodzinnego.

Jakie są przyczyny alergii?

Alergia może objawić się przez:

Alergeny pokarmowe, które spotykane są w produktach spożywczych

Alergeny wziewne, które są przez nas wdychane z powietrzem

Alergeny kontaktowe, które wywołują uczulenie po kontakcie ze skórą

Określone leki

Jakie są objawy alergii?

Warto zaplanować sobie wizytę u alergologa, kiedy zauważymy u siebie określone objawy:

Swędzące i łzawiące oczy w okresie wiosenno-letnim

*Przewlekły kaszel w okresie wiosenno-letnim

Kichanie w okresie wiosenno-letnim

Zmiany skórne

Problemy z układem pokarmowym po zjedzeniu określonych produktów

Podczas wizyty alergolog przeprowadza dokładny wywiad z pacjentem, zleca badania i testy alergiczne. Następnie zajmuje się ustaleniem przyczyny alergii i dobiera odpowiedni sposób leczenia.

Alergolog zajmuje się następującymi chorobami: