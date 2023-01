Aleksandra Klepaczka z Łódzkiego jutro będzie reprezentować Polskę w konkursie Miss Universe ZDJĘCIA

Aleksandra Klepaczka w 2022 roku została Miss Polski 2022. Na co dzień pracuje w firmie IT jako rekruter. W tym roku obroniła tytuł inżyniera zarządzania na Politechnice Łódzkiej. Jej pasja to muzyka. Uwielbia grać na skrzypcach i gitarze oraz śpiewa w lokalnym zespole. Ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. A. Tansmana w Łodzi.

Konkurs Miss Universe jest organizowany po raz 71. Do tej pory jeszcze żadna Polka nie stanęła na podium.

Jednym z największych wyzwań, z jakimi mierzą się uczestniczki międzynarodowych konkursów piękności, to przygotowanie sukni wieczorowej oraz stroju narodowego. W tym roku kreację wieczorową zaprojektowała Viola Piekut, która uszyła ją ze specjalnej tkaniny sprowadzonej z Francji. Aplikacje, kamienie i wszystkie ozdoby zostały nałożone na suknię ręcznie. Przygotowanie tak skomplikowanej sukni zajęło kilka tygodni. Natomiast strój narodowy przygotowała Agnieszka Lechańska - właścicielka marki Mona Lisa. Kreacja kolorystycznie nawiązuje do polskiej flagi. Ozdobiona jest ręcznie naszywanymi makami i kamieniami. Do stroju narodowego nasza Miss zaprezentuje flagę, która jest wyjątkowa - reprezentantki Polski zabierają ją ze sobą na konkursy międzynarodowe już od 2012 roku.